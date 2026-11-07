बंदरों के डर के साये में जी रहे चंडीगढ़वासी, जल्द राहत की उम्मीद; सेक्टर-27, 28 और 29 में चलेगा स्पेशल अभियान

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-27, 28 और 29 में लोग बंदरों के डर के साये में जी रहे हैं। अब जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। वार्ड नंबर-10 की पार्षद एवं पूर्व मेयर हरप्रीत कौर बबला ने वन विभाग और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया।

उन्होंने अधिकारियों को बंदरों को पकड़ने के लिए तत्काल प्रभावी अभियान चलाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में बंदरों को पकड़ने के लिए चार प्रशिक्षित सदस्यों की विशेष टीम तैनात करने का निर्णय लिया है।

टीम रोजाना सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक अभियान चलाएगी। इसके लिए विशेष पिंजरों की व्यवस्था की जाएगी। पकड़े गए बंदरों को सुरक्षित तरीके से दूसरे उपयुक्त स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। बबला ने कहा कि वार्ड नंबर-10 में बंदरों की बढ़ती संख्या के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। बंदर घरों और दुकानों में सामान को नुकसान पहुंचा रहे हैं और बच्चों तथा बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए हैं।

बंदरों के डर से कई लोग छतों और पार्कों में जाने से कतराते हैं। उन्होंने वन विभाग और नगर निगम के अधिकारियों को समस्या के समाधान में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। स्थानीय निवासियों से भी रिहायशी क्षेत्रों में बंदरों को खाना न खिलाने की अपील की गई।