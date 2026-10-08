चंडीगढ़ निगम में रिश्वतखोरी का भंडाफोड़, सेनेटरी इंस्पेक्टर 5 लाख लेते गिरफ्तार

बरिंदर सिंह रावत, चंडीगढ़। चंडीगढ़ नगर निगम में डंपिंग ग्राउंड की सफाई के नाम पर करोड़ों का खेल चल रहा है। बुधवार को सीबीआई ने नगर निगम के सेनेटरी इंस्पेक्टर शक्ति शर्मा को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया।

शक्ति शर्मा को सेक्टर 11 की मार्केट में कार में रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। शक्ति शर्मा ने डंपिंग ग्राउंड में जेसीबी से कचरा उठाने का काम कर रहे ठेकेदार प्रशांत से 14 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। ठेकेदार ने इसकी शिकायत सीबीआई से की थी। सीबीआई ने बुधवार को ट्रैप लगाकर शक्ति शर्मा को गिरफ्तार कर लिया।

डंपिंग ग्राउंड में जेसीबी से कचरा की खुदाई करके उसे उठाया जा रहा है। ठेकेदार से उसकी बकाया पेमेंट के लिए 14 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। ठेकेदार को हर महीने एक लाख रुपए देने को कहा गया था। ठेकेदार का हर महीने 10 लख रुपए का बिल बनता है। इस बिल में से हर महीने एक लाख रुपए मांगा जा रहा था। एक दर्जन से अधिक जेसीबी निगम ने यहां काम पर लगाई हुई है।

निगम के कई बड़े अफसर शामिल सीबीआई को रिश्वत के इस खेल में निगम के कई बड़े अफसर के शामिल होने का अंदेशा है। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार इसमें सेनेटरी विंग के साथ-साथ एमओएच तथा इंजीनियरिंग विभाग के कई अधिकारी शामिल हो सकते हैं।

सीबीआई में अफसर पर भी ट्रैप लगाने की तैयारी कर रही थी लेकिन किस कारणवश इन अफसर का ट्रैप सिरे नहीं चढ़ सका। इस पर कारण में चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। कचरे के निपटारे में करोड़ों का खेल नगर निगम अब तक डंपिंग ग्राउंड से कचरा उठाने पर डेढ़ सौ करोड रुपए खर्च कर चुका है। लगभग एक दर्जन कंपनियों को डंपिंग ग्राउंड तथा गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट के काम के लिए करोड़ों की पेमेंट की जा चुकी है। कई ऐसी कंपनियों को भी बिना किसी टेंडर के काम अलॉट किए गए जिन्हें कोई अनुभव नहीं था।

दैनिक जागरण ने उठाया था मामला दैनिक जागरण ने डंपिंग ग्राउंड में कचरे के निपटारे को लेकर चल रहे खेल का खुलासा किया था। दैनिक जागरण ने बताया था कि किस प्रकार अफसर द्वारा पसंदीदा कंपनियों पर मेहरबानी कर करोड़ों लुटाए जा रहे हैं।