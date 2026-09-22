चंडीगढ़ निगम सदन की बैठक शुरू होते ही हंगामा, AAP पार्षद योगेश ढींगरा के खिलाफ आया निंदा प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नगर निगम सदन की मंगलवार को बैठक शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। भाजपा पार्षद गुरबख्श रावत आम आदमी पार्टी के पार्षद योगेश ढींगरा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर आई।

उन्होंने पूछा कि उनके पति पर किस-किस दिन मारपीट के आरोप लगे हैं। उन्होंने थप्पड़ पड़ने की बात को झूठा साबित किया। इस पर ढींगरा ने कहा कि उन्होंने सुबूतों के साथ शिकायत दी है, जिस पर पुलिस कार्रवाई करेगी।

आम आदमी पार्टी के पार्षद एवं प्रवक्ता योगेश ढींगरा ने भाजपा पार्षद गुरबख्श रावत के पति के साथ कथित हाथापाई की घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि पार्षद गुरबख्श रावत के पति को एक ठेकेदार ने दिनदहाड़े थप्पड़ मारा।