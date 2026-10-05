चंडीगढ़ पहुंचे 19 राज्यों से 30 मेयर, सम्मेलन से भाजपा पार्षदों ने बनाई दूरी; AAP ने भी किया बहिष्कार

बलवान करिवाल, जागरण। चंडीगढ़ में 118वें अखिल भारतीय मेयर्स काउंसिल सम्मेलन कराया गया, जिसमें 19 राज्यों से करीब 30 महापौर पहुंचे। विचारों का आदान-प्रदान हुआ। शहरी निकायों में सुविधाएं देने पर अहम चर्चा हुई, लेकिन इस सम्मेलन से भाजपा पार्षदों ने दूरी बना ली। वहीं, आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने भी बहिस्कार कर दिया।

चंडीगढ़ में भाजपा शासित नगर निगम है और मेयर भी भाजपा का ही है। इसके बावजूद भाजपा के पार्षदों की सम्मेलन से गैरमौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। सुबह उद्घाटन सत्र के दौरान भाजपा की पार्षद हरप्रीत कौर बबला ही सम्मेलन में मौजूद थीं।

इसके करीब एक घंटे या उससे अधिक समय बाद पार्षद बलविंदर सिंह बिल्लू सम्मेलन में पहुंचे। इसके बाद भी भाजपा का कोई अन्य पार्षद सम्मेलन में नजर नहीं आया। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने सम्मेलन का पूरी तरह बहिष्कार किया। आप की ओर से आरोप लगाया गया कि पांच सितारा होटल में प्रशासन के खर्च पर सम्मेलन आयोजित कर जनता के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है, जबकि शहर में सड़क, सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थिति खराब है।