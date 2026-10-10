चंडीगढ़ में कल ट्रैफिक रहेगा डायवर्ट, कैपिटल कॉम्प्लेक्स से IT पार्क तक कई रास्ते रहेंगे बंद

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर में रविवार को मैराथन के कारण सुबह 5 से 9:30 बजे तक कई सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। वाहन चालक चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स पर भी ट्रैफिक से जुड़ी ताजा जानकारी ले सकते हैं।

मैराथन का रूट सेक्टर-1 कैपिटल कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर हाईकोर्ट चौक, ओल्ड बैरिकेड चौक, सुखना लेक, हीरा सिंह चौक, पंजाब लोक भवन रोड, किशनगढ़ टर्न, सेंट कबीर लाइट पॉइंट और शास्त्री नगर लाइट पॉइंट से होते हुए किशनगढ़ चौक, ललित होटल और आईटी पार्क लाइट पॉइंट तक रहेगा। इन सड़कों पर मैराथन के दौरान ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे।