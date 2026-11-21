जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-28 स्थित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में शनिवार को 5वें कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने 2026 में 498 सफल प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया।

यह समारोह देशभर में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह का हिस्सा था, जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। कटारिया ने कहा कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण के लिए युवाओं का कौशल विकास बहुत जरूरी है।

वर्ष 1962 में स्थापित सरकारी आईटीआई की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान में 22 ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इस वर्ष सभी सीटों पर 100 प्रतिशत दाखिले हुए हैं। संस्थान ने 20 उद्योगों के साथ समझौते किए हैं और 32 अन्य संस्थानों के साथ भी जुड़कर काम कर रहा है, जिससे प्रशिक्षुओं के लिए रोजगार के भरपूर अवर है। इस अवसर पर मेधावी प्रशिक्षुओं को पुरस्कार और नकद राशि देकर सम्मानित किया गया।