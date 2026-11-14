चंडीगढ़ में 22 को इंटरनेशनल मैराथन, धावकों के नाश्ते और अधिकारियों के प्रस्तावित भोजन खर्च पर उठे सवाल

राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में 22 नवंबर को होने वाली दूसरी इंटरनेशनल मैराथन के आयोजन पर एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च का प्रस्ताव तैयार है। मैराथन में हिस्सा लेने पहुंच रहे धावकों के नाश्ते और अधिकारियों के भोजन पर प्रस्तावित खर्च को लेकर सवाल उठे हैं।

सेकंड इनिंग एसोसिएशन ने सवाल उठाया है कि बाजार में अच्छी गुणवत्ता का केला करीब छह रुपये प्रति नग मिल रहा है तो मैराथन के लिए 11.80 रुपये रेट क्यों निर्धारित किया गया है। खेल निदेशक की ओर से जारी टेंडर में CYRUNS Sports & Wellness LLP ने 1,03,55,058.20 रुपये की बोली लगाई है। इस टेंडर में केवल एक कंपनी ने बोली जमा कराई है। एसोसिएशन के प्रधान आरके गर्ग क के अनुसार, मैराथन में धावकों के लिए 3000 केले खरीदे जाने हैं। टेंडर में प्रति केले की दर 11.80 रुपये रखी गई है। इस हिसाब से केले पर करीब 35,400 रुपये खर्च होंगे।