जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। विदेश भेजने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाली इमिग्रेशन कंपनियों के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने तीन अलग-अलग एफआइआर दर्ज की हैं। तीनों मामलों में आरोपितों पर कुल 1.01 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है। इनमें दो मामले सेक्टर-17 और एक मामला सेक्टर-34 स्थित इमिग्रेशन कंपनी से जुड़ा है।

पुलिस ने शिकायतों के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहले मामले में फतेहगढ़ साहिब निवासी हरीदास ने पुलिस को शिकायत दी कि सेक्टर-17 स्थित में एक इमिग्रेशन कंपनी चलाने वाले डेविड अरोड़ा, बिरेंद्र पाल सिंह, रोहित, सेठी और अन्य लोगों ने उन्हें वीजा दिलाने का झांसा दिया।