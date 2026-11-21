जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-43 बस स्टैंड के पीछे टिफिन बम रखकर सेक्टर-43 स्थित बस स्टैंड को दहलाने की साजिश रचने के मामले में सेक्टर-36 थाना पुलिस ने शनिवार को दो आरोपितों लवप्रीत और जश्नदीप के खिलाफ जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी।

चार्जशीट में करीब 20 से 22 गवाह बनाए गए हैं। पुलिस जांच में विदेश में बैठे बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के एक हैंडलर सत्ता नौशेरा का नाम सामने आया है। चार्जशीट के मुताबिक आरोपित उसके संपर्क में थे और उसी के इशारे पर उन्होंने आईईडी लगाने की योजना बनाई थी।

हालांकि पुलिस को पहले ही इसकी भनक लग गई थी और समय रहते आरोपितों को दबोच लिया गया था। इस मामले में तीसरा आरोपित नाबालिग है और उसके खिलाफ जुवेनाइल कोर्ट में केस चलेगा। पुलिस ने करीब तीन महीने पहले 23 अगस्त को सेक्टर-43 बस स्टैंड के पीछे एक बैग में टिफिन बाॅक्स के अंदर आईईडी बरामद की थी। मौके से करीब पांच किलो जिलेटिन की छड़ें, डेटोनेटर, पावर सोर्स, रिमोट से संचालित होने वाला उपकरण, पिस्टल, मैगजीन और पांच कारतूस बरामद हुए थे।

पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया था। इनमें तरनतारन के सहराली गांव का 19 साल का लवप्रीत सिंह, 21 साल का जश्नदीप सिंह और एक नाबालिग शामिल था। विदेश में बैठकर नेटवर्क चला रहा सत्ता नौशेरा पुलिस जांच के अनुसार आरोपितों के संपर्क में सतनाम उर्फ सत्ता नौशेरा नाम का सामने आया। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में सत्ता नौशेरा का नाम पंजाब में बीकेआई से जुड़े आतंकी माॅड्यूल और हथियार-विस्फोटक सप्लाई नेटवर्क के मामलों में भी सामने आ चुका है।