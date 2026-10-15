विदेश में नीलाम हो रहा चंडीगढ़ का हेरिटेज फर्नीचर, अब हर कुर्सी-मेज का रखा जाएगा हिसाब; सभी विभागों को निर्देश

राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की ऐतिहासिक विरासत से जुड़े फर्नीचर की विदेशों में लगातार हो रही नीलामी ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में नीदरलैंड में पियरे जेनेरे की डिजाइन की गई दो हेरिटेज कुर्सियां 3000 यूरो (करीब 3.21 लाख रुपये) में नीलाम हो गईं।

इसके बाद प्रशासन ने शहर के हेरिटेज फर्नीचर को सुरक्षित रखने और भविष्य में इसकी चोरी रोकने के लिए रिकॉर्ड दुरुस्त करने की दिशा में कदम उठाया है। अब सभी सरकारी विभागों को उनके पास मौजूद हेरिटेज फर्नीचर की इन्वेंटरी तैयार करने के लिए कहा गया है, ताकि प्रत्येक वस्तु का विवरण उपलब्ध रहे और किसी फर्नीचर के गायब होने पर उसका पता लगाया जा सके।

चंडीगढ़ की पहचान केवल इसकी आधुनिक वास्तुकला ही नहीं, बल्कि स्विस-फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजिए और उनके सहयोगी पियरे जेनेरे की ओर से तैयार किए गए भवनों और फर्नीचर से भी जुड़ी है। सरकारी भवनों, संस्थानों और कार्यालयों के लिए तैयार किया गया यह फर्नीचर अब अंतरराष्ट्रीय नीलामी बाजार में लाखों रुपये में बिक रहा है। कई नीलामी कैटलॉग में फर्नीचर का संबंध चंडीगढ़ के प्रशासनिक भवनों और संस्थानों से बताया गया है।