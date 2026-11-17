राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। सोने और चांदी की कीमतों में पिछले एक महीने से लगातार गिरावट का रुख बना हुआ है। 10 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच 24 कैरेट सोने की कीमत में 15,900 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं चांदी भी 54 रुपये प्रति ग्राम सस्ती हुई है। इससे सोने-चांदी की खरीदारी करने वाले ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है।

ज्वेलर राजीव सहदेव के अनुसार, 10 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने का भाव 1,54,300 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो 17 नवंबर को घटकर 1,38,400 रुपये रह गया। इस तरह करीब एक महीने में सोना 15,900 रुपये सस्ता हुआ है। 22 कैरेट सोने की कीमत भी 1,41,900 रुपये से घटकर 1,27,300 रुपये रह गई। इसमें 14,600 रुपये की गिरावट आई है।

इसी अवधि में 18 कैरेट सोना 1,17,700 रुपये से घटकर 1,05,600 रुपये और 14 कैरेट सोना 92,900 रुपये से घटकर 83,300 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। यानी दोनों श्रेणियों में क्रमशः 12,100 और 9,600 रुपये की कमी आई है।

चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 10 अक्टूबर को चांदी का भाव 230 रुपये प्रति ग्राम था, जो 17 नवंबर को घटकर 176 रुपये रह गया। इस तरह एक महीने में चांदी 54 रुपये प्रति ग्राम सस्ती हुई है। वहीं चांदी के सिक्के की कीमत 2,600 रुपये से घटकर 2,000 रुपये रह गई है।