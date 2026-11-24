जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। भर्ती परीक्षाओं समेत राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और धांधली रोकने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की परीक्षाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष और त्रुटिरहित बनाने के लिए राज्य स्तरीय हाईटेक समन्वय समिति गठित की गई है।

इसके तहत चंडीगढ़ के मुख्य सचिव, यूटी के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और एनटीए के महानिदेशक के बीच सीधी हाॅटलाइन स्थापित होगी। इससे आपात स्थिति में तत्काल सूचना साझा कर कार्रवाई की जा सकेगी। प्रशासन ने सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। समिति केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग और एनटीए के महानिदेशक की ओर से 23 अक्टूबर 2026 को जारी निर्देशों के अनुपालन में गठित की गई है। इसके साथ ही 28 फरवरी 2025 को जारी पुराना आदेश निरस्त कर दिया गया है।

खुफिया सूचनाओं के आधार पर बनेगी रणनीति समिति का उद्देश्य पेपर लीक माफिया के नेटवर्क को तोड़ना और परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। परीक्षा में धांधली, नकल और सुरक्षा संबंधी खतरों को लेकर लगातार खुफिया सूचनाएं जुटाई जाएंगी। इनके आधार पर संयुक्त रणनीति बनाई जाएगी। प्रत्येक बड़ी परीक्षा से पहले सुरक्षा और निष्पक्ष संचालन के लिए अलग योजना तैयार होगी।

तकनीकी शिक्षा सचिव होंगे नोडल अधिकारी तकनीकी शिक्षा सचिव को समिति का नोडल अधिकारी और पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) को नोडल पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। एनटीए की ओर से नामित नोडल अधिकारी, जीएमसीएच-32 के डायरेक्टर प्रिंसिपल, एनआईसी सचिवालय के स्टेट इंफार्मेटिक्स अधिकारी, चंडीगढ़ के मुख्य अभियंता और सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी को सदस्य बनाया गया है।

जिला स्तरीय कमेटियों की भी होगी निगरानी राज्य स्तरीय समिति जिला स्तरीय समन्वय समितियों (डीएलसीसी) के गठन और कामकाज की निगरानी करेगी। इनकी अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर करेंगे और पुलिस अधीक्षक भी सदस्य होंगे। राज्य समिति यह सुनिश्चित करेगी कि जिला समितियों का समय पर पुनर्गठन हो और वे प्रभावी ढंग से काम करें।