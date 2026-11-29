



सुमेश ठाकुर, चंडीगढ़। वर्ष 2015 में भर्ती शिक्षकों के बचे हुए 25 प्रतिशत एरियर का भुगतान किस तरह किया जाएगा, इस पर शिक्षा विभाग को सोमवार को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) में जवाब देना है। निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग नितिश सिंगला भुगतान की योजना के बारे में जानकारी देंगे।

हालांकि, कई शिक्षकों को अब तक 75 प्रतिशत एरियर भी नहीं मिला है। भुगतान के लिए शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर निदेशक कार्यालय तक के चक्कर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि दो महीने से एरियर का भुगतान लंबित है। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि विभाग एरियर के साथ प्रोबेशन क्लियर करने और अन्य सुविधाओं का लाभ भी नहीं दे रहा।

मामला वर्ष 2015 में हुई शिक्षक भर्ती से जुड़ा है। पेपर लीक की जानकारी के बाद वर्ष 2017 में भर्ती रद्द कर दी गई थी। कैट ने इस फैसले पर रोक लगाई, जिसे शिक्षा विभाग ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

21 अप्रैल 20226 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक के संबंध में विभाग कोई गवाह या सबूत पेश नहीं कर पाया। अदालत ने शिक्षकों को बहाल कर वर्ष 2015 से 2026 तक का एरियर देने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कराने के लिए कैट ने पहले से लंबित याचिका के आधार पर एरियर भुगतान के निर्देश दिए। विभाग ने एरियर 75 और 25 प्रतिशत की किश्तों में देने पर सहमति जताई थी। एक अक्टूबर को 95 से 98 प्रतिशत शिक्षकों को 75 प्रतिशत एरियर दिया गया, लेकिन कई शिक्षक दो महीने से इस लाभ से वंचित हैं।