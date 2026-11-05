चंडीगढ़ में ड्रेनेज पाइप डालने के लिए खोदे गड्ढे में गिरा बाइक सवार, परिवार के इकलौते बेटे की मौत

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हल्लोमाजरा से रायपुर खुर्द जाने वाले रास्ते पर नगर निगम की ओर से ड्रेनेज पाइप डालने के लिए खोदा गया गड्ढा 24 वर्षीय निखिल शर्मा की मौत का कारण बन गया।

बुधवार देर रात बाइक से घर लौटते समय वह बाइक समेत गड्ढे में गिर गए। सिर और शरीर पर गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। आरोप है कि गड्ढे के आसपास बैरिकेडिंग नहीं की गई थी और रास्ता भी खुला था। हादसे के बाद रास्ता बंद कर दिया गया।

रायपुर खुर्द निवासी निखिल पंजाबी फिल्मों और गानों के प्रमोशन का काम करते थे। बुधवार रात वह सेक्टर-34 से काम निपटाकर घर लौट रहे थे। रात करीब एक बजे हल्लोमाजरा से रायपुर खुर्द की ओर जाते समय अंधेरे में उन्हें खुला गड्ढा दिखाई नहीं दिया और उनकी बाइक उसमें जा गिरी।

एक राहगीर ने निखिल के मोबाइल फोन की मदद से उनके परिवार और पुलिस को सूचना दी। परिवार के लोग और निखिल के दोस्त मुफिद खान मौके पर पहुंचे। मुफिद के अनुसार, पुलिस के पहुंचने के बावजूद निखिल को गड्ढे से बाहर नहीं निकाला गया।