चंडीगढ़ में दीवाली तक 21 बाजारों के पास स्कूलों में पार्किंग, सड़क पर गाड़ी खड़ी की तो उठा ले जाएगी पुलिस

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। दीवाली पर बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ और वाहनों के दबाव को देखते हुए चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने विशेष पार्किंग व्यवस्था की है। शहर के 21 बाजारों के आसपास स्थित सरकारी स्कूलों और एक सरकारी कॉलेज की पार्किंग को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है।

लोग इन स्थानों पर स्कूलों में छुट्टी के बाद और अवकाश के दिनों में पूरे समय वाहन खड़े कर सकेंगे। यह व्यवस्था 8 नवंबर तक लागू रहेगी। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार त्योहार के दौरान बाजारों में खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इससे सड़कों पर जाम और पार्किंग की समस्या बढ़ जाती है।

इसे कम करने के लिए सेक्टर-8 से लेकर 47 और मनीमाजरा तक बाजारों के नजदीक पार्किंग के वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराए गए हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सड़क किनारे वाहन खड़े करने के बजाय निर्धारित पार्किंग स्थलों का इस्तेमाल करें। नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन टो किए जा सकते हैं या क्लैंप लगाए जा सकते हैं।

साइकिल ट्रैक और फुटपाथ पर पार्किंग की मनाही ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से नजदीकी बाजारों तक संभव हो तो पैदल जाने, व्यस्त समय में यात्रा से बचने और कार पूलिंग अपनाने की अपील की है। निर्धारित पार्किंग में वाहन इस तरह खड़े करने को कहा गया है कि अतिरिक्त जगह न घिरे। सड़क, साइकिल ट्रैक और पैदल चलने के रास्तों पर वाहन खड़े करने या चलाने की मनाही रहेगी।

पुलिस ने वाहन में कीमती सामान छोड़कर नहीं जाने की सलाह भी दी है। वाहन टो या क्लैंप होने पर ट्रैफिक हेल्पलाइन 1073 या आपातकालीन नंबर 112 पर संपर्क किया जा सकता है। जाम के दौरान धैर्य रखने और अनावश्यक हॉर्न नहीं बजाने की अपील की गई है।