चंडीगढ़ में दीवाली पर बिकेंगे 10 करोड़ के पटाखे, कल से सजेगा पटाखा बाजार; 13 जगह लगेंगे 96 स्टॉल

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। दीवाली पर इस बार चंडीगढ़ में करीब 10 करोड़ के पटाखे बिकने आएंगे। शुक्रवार से पटाखों का बाजार सज जाएगा। निर्धारित 13 स्थानों पर ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी स्टॉल लगाए जाएंगे।

चंडीगढ़ प्रशासन ने इसके लिए कुल 96 अस्थायी लाइसेंस जारी किए हैं। इस बार पटाखा बाजार में करीब 10 करोड़ रुपये के पटाखे बिक्री के लिए आने का अनुमान है। प्रत्येक स्टॉल पर औसतन करीब 10 लाख रुपये का पटाखा स्टॉक उपलब्ध रहेगा। यह अनुमान हर वर्ष की बिक्री के आधार पर लगाया गया है

सबसे ज्यादा 15 स्टॉल सेक्टर-43 के दशहरा ग्राउंड में लगाए जाएंगे। वहीं मनीमाजरा में 12 और सेक्टर-46 में 11 स्टॉल निर्धारित किए गए हैं। रामदरबार सब्जी मंडी में 10, सेक्टर-49 सब्जी मंडी में सात और सेक्टर-24 गुजरात भवन के सामने छह स्टॉल लगाए जाएंगे।

इसके अलावा सेक्टर-29, 33, 37, 28, 30 और 40 तथा धनास में भी पटाखों की बिक्री होगी। इस बार पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर प्रशासन ने सख्त नियम लागू किए हैं। शहर में केवल सीएसआईआर-नीरी से प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही बेचे और चलाए जा सकेंगे।

सामान्य पटाखों के साथ सीरीज क्रैकर्स और लड़ी वाले पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। ग्रीन श्रेणी की पटाखों की लड़ियां भी नहीं बेची जा सकेंगी। प्रशासन के आदेश के अनुसार दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी।