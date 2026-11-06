4500 वाहन, 10 करोड़ के बर्तन और 50 करोड़ का सोना-चांदी बिका; धनतेरस पर चंडीगढ़ में हुई खूब धन बरसा



जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। धनतेरस पर शुक्रवार को चंडीगढ़ के बाजारों में जमकर खरीदारी हुई। शुभ मुहूर्त में खरीदारी के लिए सुबह से ही लोगों की बाजारों और शोरूम में भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। वाहनों के शोरूम और बर्तनों के बाजार में सबसे अधिक रौनक देखने को मिली।

शहर में 2500 से अधिक नई कारों की डिलीवरी हुई, जबकि करीब 2100 दोपहिया वाहन भी ग्राहकों को सौंपे गए। बर्तनों का दस करोड़ और सोने चांदी का करीब 50 करोड़ रुपये का कारोबार धनतेरस पर होने का अनुमान है।

सुबह से ही कार और बाइक के शोरूम में ग्राहक अपनी नई गाड़ियों की डिलीवरी लेने पहुंचते रहे। कुछ परिवार सहित डिलिवरी के लिए पहुंचे और नए वाहन के साथ फोटो खिंचवाकर इस खास मौके को यादगार बनाया। इतनी बड़ी संख्या में वाहनों की डिलिवरी एक ही दिन में देने का एक कारण यह भी था कि काफी लोगों ने धनतेरस पर खरीदने के लिए पहले से बुकिंग करा रखी थी। शुक्रवार को सुबह से देर शाम तक डिलीवरी का सिलसिला चलता रहा।

परिवार के साथ पहुंचे ग्राहकों ने नई गाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाकर इस खास मौके को यादगार बनाया। कारों में एसयूवी और हाइब्रिड माडल भी ग्राहकों की पसंद बने रहे। वहीं, दोपहिया बाजार में इलेक्ट्रिक भी बड़ी संख्या में बिके। त्योहारी आफर, एक्सचेंज बोनस और फाइनेंस योजनाओं ने भी खरीदारी को बढ़ावा दिया।

बर्तनों के बाजार में पीतल के साथ स्टील की चमक धनतेरस पर बर्तन बाजारों में भी खूब रौनक रही। करीब तीन दशक बाद पारंपरिक धातुओं के बर्तनों की बढ़ती मांग के बीच इस बार पीतल और कांसे के बर्तनों के साथ स्टील के बर्तन भी लोगों की पसंद बने। ट्राईसिटी में धनतेरस के दिन करीब 10 करोड़ रुपये के बर्तनों की बिक्री होने का अनुमान है।

सेक्टर-22, सेक्टर-18, सेक्टर-35 और रामदरबार समेत विभिन्न बाजारों में सुबह से ही ग्राहकों की आवाजाही बनी रही। लोगों ने अपनी जरूरत और बजट के अनुसार कटोरी, गिलास, थाली, डिनर सेट और अन्य घरेलू बर्तनों की खरीदारी की। सोने-चांदी के कारोबार में भी रही चमक धनतेरस पर ज्वेलरी बाजार में भी रौनक देखने को मिली। सोने और चांदी के आभूषणों की पहले से हुई एडवांस बुकिंग के साथ शुक्रवार को करीब 50 करोड़ की खरीददारी का अनुमान है। शुभ मुहूर्त में आभूषण खरीदने के लिए परिवारों ने ज्वेलरी शोरूम का रुख किया। सोने के सिक्कों, चांदी के सिक्कों और पारंपरिक आभूषणों के साथ हल्के वजन की ज्वेलरी की भी मांग रही।