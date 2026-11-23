जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए प्रशासन की ओर से 27 नवंबर को सिविल डिफेंस मॉक एक्सरसाइज करवाई जाएगी। इसमें ब्लैकआउट अभ्यास भी शामिल होगा।

यह अभ्यास शाम सात बजे शुरू होगा। इस दौरान शहर के सभी 35 चिह्नित स्थानों पर एयर रेड वाॅर्निंग सायरन बजाए जाएंगे। प्रशासन के अनुसार, अभ्यास की शुरुआत दो मिनट तक हाई-लो पिच के सायरन से होगी।

इसके बाद अगले 20 मिनट तक विभिन्न विभागों और एजेंसियों के अधिकारी अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों के अनुसार स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के तहत काम करेंगे। अभ्यास के समापन पर दो मिनट तक हाई पिच का सायरन बजाया जाएगा।

इस मॉक एक्सरसाइज का उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, प्रतिक्रिया क्षमता और नागरिक सुरक्षा से जुड़ी तैयारियों का आकलन करना है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सायरन बजने पर लोगों को घबराने या किसी तरह की अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है।