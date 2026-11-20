एकता श्रेष्ठ, चंडीगढ़। डांस, म्यूजिक, टैलेंट शो, आर्ट एग्जीबिशन और अलग-अलग परफार्मेंस। सेक्टर-10 के गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी के सामने वाले ग्राउंड में ऐसा ही माहौल नजर आया। क्योंकि यहां पर चल रहा है चंडीगढ़ कार्निवल-2026, इसकी शुरूआत शुक्रवार से कार्निवल परेड से हुई।

कार्निवल का उद्घाटन पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने किया। इसके बाद अलग-अलग गतिविधियां शुरू हुई। पहले दिन का माहौल ऐसा था कि एक ओर जहां रंग-बिरंगे फ्लोट्स में लोग राइड करते हुए नजर आए, वहीं दूसरी ओर लोगों को मौका दिया गया अपना टैलेंट दिखाने का।

कुछ लोग सेल्फी लेते हुए तो कुछ डांस, म्यूजिक, मैजिक शो देखते हुए नजर आए। तीन दिन तक चलने वाले इस कार्निवल की टूरिज़्म डिपार्टमेंट चंडीगढ़ की ओर से आयोजित करवाया जा रहा है। विंटेज एंड क्लासिक कार भी डिस्प्ले की गई हैं।