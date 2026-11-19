बलवान करिवाल, चंडीगढ़। जब देश के ज्यादातर शहर जहरीली हवा और बढ़ते प्रदूषण से जूझ रहे हैं, तब चंडीगढ़ ने उम्मीद की एक नई राह दिखाई है। कभी सर्दियों की शुरुआत में ही प्रदूषण के गंभीर स्तर तक पहुंचने से परेशान रहने वाला यह शहर इस बार संतोषजनक हवा में सांस ले रहा है।

नवंबर माह में यहां का एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (एक्यूआई) दीपावली छोड़कर शेष दिनों में 100 से नीचे बना हुआ है, वहीं दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा के साथ ही अन्य बड़े शहरों में इससे कहीं ज्यादा है। दीपावली की रात भी जब देश के कई शहरों में पटाखों के धुएं से हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई थी, तब चंडीगढ़ की स्थिति तुलनात्मक रूप से काफी बेहतर रही।

शहर का एक्यूआई लेवल जहां महज 134 था, वहीं समीप के शहर मोहाली में साढ़े तीन सौ के करीब था। यह बदलाव किसी एक बड़े प्रोजेक्ट का परिणाम नहीं, छोटे-छोटे प्रयासों, प्रशासनिक इच्छाशक्ति और नागरिक अनुशासन की साझा कामयाबी है। चंडीगढ़ ने साबित किया है कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए केवल बड़ी योजनाओं का इंतजार करना जरूरी नहीं, स्थानीय स्तर पर सही दिशा में किए गए छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम दे सकते हैं।

पेड़ों के नीचे हरियाली से धूल पर पाया काबू चंडीगढ़ पहले से ही अपने पेड़ों और हरित क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। इसके बावजूद पिछले वर्षों में यहां प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता रहा। ऐसे में प्रशासन ने प्रदूषण के एक ऐसे स्रोत पर ध्यान दिया, जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है।

सड़कों के किनारे बड़े पेड़ों के नीचे और रोड बर्म पर खाली पड़ी मिट्टी वाहनों की आवाजाही से उड़कर हवा में मिलती है। इस धूल को रोकने के लिए पेड़ों के बीच खाली जगहों पर छोटे पौधे लगाकर ग्रीन बेड तैयार करने का प्रयोग किया गया। इससे दोहरा लाभ मिला।

एक ओर खाली मिट्टी ढकने से धूल उड़ने पर अंकुश लगा, दूसरी ओर हरियाली का दायरा बढ़ा। अब शहर के कई हिस्सों में पेड़ों के नीचे ऐसे ग्रीन बेड दिखाई देने लगे हैं। नगर निगम बाकी सड़कों पर भी इन्हें विकसित करने की तैयारी कर रहा है। व्यस्त चौराहों पर धूल को नियंत्रित करने के लिए मिस्ट फाउंटेन लगाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

डीजल की जगह इलेक्ट्रिक परिवहन प्रदूषण नियंत्रण की दूसरी अहम कड़ी वाहनों से निकलने वाला धुआं रहा। इसके लिए डीजल आटो को शहर से बाहर करने और डीजल बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए गए। सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों की बढ़ती भागीदारी से ईंधन आधारित वाहनों पर निर्भरता घटाने में मदद मिली।

इसके साथ ही मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग, सड़कों पर पानी का छिड़काव और एंटी स्माग गन के इस्तेमाल को बढ़ाया गया। निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण और मलबे के प्रबंधन के नियम सख्त किए गए। खुले में कचरा और पत्तियां जलाने पर रोक लगाई गई तथा हरित क्षेत्र बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

दीपावली पर भी अनुशासन ने दिखाई ताकत चंडीगढ़ की बेहतर हवा के पीछे नागरिक अनुशासन की भूमिका भी अहम रही। दीपावली पर प्रशासन ने केवल सीएसआइआर-नीरी प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी। पटाखे चलाने के लिए रात आठ से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया।

नियमों और समय सीमा का पालन कराने के प्रयासों से प्रदूषण के दबाव को कम करने में मदद मिली। इस तरह प्रशासन की ओर से किए गए उपायों के साथ नागरिकों की भागीदारी ने भी असर दिखाया। पराली भी एक वजह चंडीगढ़ का अनुभव दूसरे शहरों के लिए भी सीख है। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए परिवहन व्यवस्था में बदलाव, सड़क की धूल पर रोक, निर्माण स्थलों की निगरानी, हरियाली का विस्तार और नागरिकों का सहयोग एक साथ जरूरी है। हालांकि, अनुकूल मौसम और पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में कमी को भी इस बार बेहतर हवा की वजह माना जा रहा है।