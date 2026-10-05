पंजाब-हरियाणा सचिवालय, जिला अदालत और स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी; चंडीगढ़ में ई-मेल ने मचाई दहशत

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में अलग-अलग महत्वपूर्ण स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ई-मेल मिलने से हड़कंप मच गया। सेक्टर-43 स्थित जिला अदालत, पंजाब-हरियाणा सचिवालय और सेक्टर-10 के सरकारी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली।

पुलिस कंट्रोल रूम पर धमकी वाले ई-मेल की सूचना मिली। यह सूचना एसएसपी कार्यालय से मार्क होने के बाद संबंधित टीमों को भेजी गया। सूचना मिलते ही पुलिस और अन्य सुरक्षा टीमें सक्रिय हो गईं। धमकी वाले स्थानों के आसपास के एरिया में हाईअलर्ट जारी किया गया।