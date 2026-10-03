661 करोड़ के घोटाले के आरोपित को होटल में ठहराया, चंडीगढ़ के दो पुलिसकर्मियों समेत 5 के खिलाफ चालान पेश

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा और चंडीगढ़ के बहुचर्चित 661 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले के आरोपित चंडीगढ़ के रियल इस्टेट इन्वेस्टर विक्रम वधवा को होटल ले जाने के मामले में सेक्टर-17 थाना पुलिस ने दो पुलिसकर्मियों समेत पांच आरोपितों के खिलाफ चालान पेश किया है।

आरोप पत्र में सब-इंस्पेक्टर जगमेहर और एएसआई सुरिंदर के अलावा जेल में बंद विचाराधीन कैदी विक्रम वधवा तथा उसके बेटे करण वधवा और कुणाल वधवा को आरोपित बनाया गया है। पुलिस ने मामले में सभी आरोपितों को गिरफ्तार किया था।