 चंडीगढ़ कॉलेजों में पढ़ाई ठप, धरने पर बैठे शिक्षक कर रहे यूजीसी पे-स्केल और प्रमोशन की मांग

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। यूजीसी के नियमों के अनुसार पे स्केल और प्रमोशन का लाभ देने की मांग को लेकर चंडीगढ़ एडेड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (केकटा) मंगलवार को सेक्टर-10 स्थित डीएवी कॉलेज में धरना दे रही है।

शिक्षकों के इस विरोध प्रदर्शन के चलते शहर के सभी छह निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों में पढ़ाई ठप हो गई है। शिक्षकों का कहना है कि वे जुलाई 2018 से यूजीसी के नियमों के अनुसार वित्तीय लाभ और प्रमोशन देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है।

प्रशासन ने 2022 से लाभ देने की घोषणा की चंडीगढ़ प्रशासन ने शिक्षकों को अप्रैल 2022 से ये लाभ देने की घोषणा की है। हालांकि, शिक्षक प्रशासन की इस घोषणा से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि जब यूजीसी के नियमों के तहत निर्धारित लाभ जुलाई 2018 से देय हैं, तो उन्हें अप्रैल 2022 से लागू करने का कोई औचित्य नहीं है।

शिक्षकों की मांग है कि उन्हें जुलाई 2018 से ही पे स्केल और प्रमोशन का लाभ दिया जाए, ताकि पिछले वर्षों से लंबित उनके वित्तीय हितों की रक्षा हो सके। https://t.co/2t9lv5QGq5 — hema sharma nainwal (@Hemanainwal) October 13, 2026 छह कॉलेजों में शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित केकटा के धरने का असर शहर के छह निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों की शैक्षणिक गतिविधियों पर पड़ा है। शिक्षकों के विरोध के कारण कॉलेजों में पढ़ाई बंद होने से विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं प्रभावित हो रही हैं।