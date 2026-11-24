जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। स्कूल से घर लौट रही नाबालिग छात्रा के साथ गंदी हरकत करने और उसे बहला-फुसलाकर कार में बैठाने की कोशिश करने वाले युवक को सेक्टर-34 थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपित की पहचान पंजाब के गुरदासपुर निवासी 26 वर्षीय एडवोकेट वैभव के रूप में हुई है। वह हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता है। पुलिस ने शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपित और उसकी कार की पहचान की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया।

घटना 19 फरवरी की है। स्कूल से छुट्टी होने के बाद छात्रा बस से उतरकर घर की ओर जा रही थी। इसी दौरान स्विफ्ट कार में बैठे युवक ने उसे आवाज दी और बहन कहकर अपने पास बुलाया। अनजान व्यक्ति के बहन कहकर पुकारने पर बच्ची उसकी बात सुनने के लिए रुक गई।

इसके बाद युवक ने उसे बताया कि उसे शुगर की बीमारी है और पेशाब करने में परेशानी होती है। उसने बच्ची से मदद मांगी और कहा कि घर पर उसकी बहन भी इस तरह उसकी सहायता करती है। बच्ची उसकी बातों को समझने की कोशिश कर ही रही थी कि युवक ने उसे अश्लील हरकत करने के लिए उकसाना शुरू कर दिया। उसने बच्ची से अपने निजी अंग को छूने के लिए कहा और फिर कार में बैठने का दबाव बनाने लगा। अचानक सामने आई इस स्थिति से बच्ची घबरा गई। वह किसी तरह वहां से भागकर घर पहुंची। उसके भागने पर आरोपित भी मौके से फरार हो गया।

डर के बीच बच्ची ने बताई आपबीती घर पहुंचने के बाद बच्ची ने अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया। एक अनजान व्यक्ति की बातों में आकर कुछ पल रुकना और फिर उसकी ऐसी हरकतों का सामना करना बच्ची के लिए बेहद डरावना अनुभव रहा। घटना के बाद से वह सहमी हुई है। परिजनों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को शिकायत दी।