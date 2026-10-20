चंडीगढ़ में 9वीं के छात्र पर धारदार हथियार से हमला, दोस्तों के बीच मजाक बना विवाद की वजह

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-25 में दोस्तों के बीच मजाक करने को लेकर हुए विवाद में 9वीं कक्षा के छात्र पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। उसे पुलिस कंट्रोल रूम (पीसीआर) की गाड़ी से सेक्टर-16 स्थित सरकारी मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल (जीएमएसएच) पहुंचाया गया।

डाॅक्टरों के अनुसार छात्र की हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर है। घायल छात्र की पहचान सेक्टर-25 निवासी कार्तिक के रूप में हुई है। कार्तिक मोहल्ले में खड़ा अपने दोस्तों दक्ष और शानू के साथ बातचीत कर रहा था।

इस दौरान वह उनके साथ मजाक कर रहा था। बताया जा रहा है कि उसकी बातों से दक्ष और शानू नाराज हो गए और वहां से चले गए। कुछ समय बाद वे दो अन्य लड़कों के साथ वापस आए और कार्तिक के साथ झगड़ा करने लगे।