जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सिटी ब्यूटीफुल में अपना घर हो तो जिंदगी में अलग ही सुकून मिलता है। ऐसे इच्छुक लोगों के लिए प्रशासन अब सुनहरा अवसर लेकर आया है। प्रशासन अलग-अलग सेक्टरों में 12 फ्री-होल्ड रिहायशी प्लॉट बेचने जा रहा है।

इसके लिए ई-बिक्री 15 दिसंबर सुबह 9 से 17 दिसंबर सुबह 11 बजे तक चलेगी। अगर कोई इच्छुक है तो वह 11 दिसंबर शाम 5 बजे तक दस्तावेज और बयाना राशि (ईएमडी) जमा करा सकता है।

नीलामी में 100 वर्ग गज से लेकर 1014 वर्ग गज तक के प्लॉट शामिल किए गए हैं, जिनका रिजर्व प्राइस 3.38 करोड़ से शुरू होकर 34.32 करोड़ रुपये तक है।

सेक्टर-33 का 1014 वर्ग गज का कॉर्नर का प्लॉट 34.32 करोड़ रुपये रिजर्व प्राइस के साथ सबसे महंगा है। वहीं सेक्टर-44बी के 100-100 वर्ग गज के 2 प्लॉट्स की रिजर्व प्राइस 3.38 करोड़ रुपये प्रति प्लॉट रखी गई है, जोकि सबसे सस्ते हैं।