पंजाब में हुए परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में CBI की जांच तेज, चारों आरोपितों को रिमांड पर लिया

जागरण संवाददाता, मोहाली। नशा और तस्करों के खिलाफ आवाज उठाने वाले सोशल एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जांच तेज कर दी है।

शुक्रवार को मामले में चारों आरोपितों को कड़ी सुरक्षा के बीच मोहाली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने मुख्य आरोपित अश्विनी कुमार, विपिन गर्ग और लाडी सिंह को पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया, जबकि नीलम रानी को चार दिन के रिमांड पर भेजने के आदेश दिए।

अब सीबीआई आरोपितों से पूछताछ कर मामले से जुड़े घटनाक्रम, भूमिका और अन्य अहम पहलुओं की जांच करेगी। परविंदर सिंह झोटा के परिवार ने हत्याकांड की स्वतंत्र जांच कराने की मांग उठाई थी। इसके बाद सीबीआई ने इस सप्ताह की शुरुआत में मामले की जांच अपने हाथ में लेते हुए नई एफआईआर दर्ज की।

जांच एजेंसी ने मामले से जुड़े तथ्यों को जुटाने के लिए परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज करने और उपलब्ध साक्ष्यों की पड़ताल शुरू कर दी है। आरोपितों के पुलिस रिमांड के दौरान घटना से पहले और बाद के घटनाक्रम की जानकारी जुटाने के साथ उनकी कथित भूमिका की जांच की जाएगी।

बताया गया कि मेडिकल स्टोर संचालक अश्विनी कुमार और झोटा के बीच नशीली दवाओं की बिक्री को लेकर विवाद हुआ था। कथित तौर पर विवाद बढ़ने के बाद मामला हिंसक हो गया और झोटा की हत्या कर दी गई। इस घटना में चार अन्य लोग भी घायल हुए थे।