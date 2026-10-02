 चंडीगढ़ की पूर्व SDM शिल्पी के पति की हाॅफ पैंट से मिला था नोटों का पैकेट, CBI कोर्ट से डिस्चार्ज अर्जी खारिज

रवि अटवाल, चंडीगढ़। नौ साल पुराने रिश्वत मामले में चंडीगढ़ की पूर्व एसडीएम व एचसीएस अधिकारी शिल्पी पात्तर के पति धीरज दत्त को सीबीआई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सीबीआई कोर्ट ने धीरज की डिस्चार्ज अर्जी रद कर दी। अब पत्नी के साथ-साथ धीरज पर भी मुकदमा चलने का रास्ता साफ हो गया है।

दो महीने पहले धीरज ने खुद को बेकसूर बताते हुए कोर्ट में डिस्चार्ज यानी आरोपमुक्त किए जाने की अर्जी दायर की थी। इसका विरोध करते हुए सीबीआई के सरकारी वकील नरेंद्र सिंह ने कोर्ट को कहा कि धीरज की इस केस में अहम भूमिका है। धीरज और उसकी पत्नी शिल्पी ने मिलकर रिश्वत का खेल खेला था।

जब सीबीआई ने उनके घर पर छापा मारा तो धीरज ने रिश्वत की रकम अपनी हाफ पैंट में छिपा दी थी। जब सीबीआई ने तलाशी ली तो 50 हजार रुपये से भरे नोटों का पैकेट बरामद हो गया था। जब सीबीआई ने इन नोटों के बारे में पूछा था तो उसने हंसते हुए कहा कि ''मैं तो लक्ष्मी की पूजा कर रहा था, माता की मेहरबानी हो गई।

सीबीआई के वकील नरेंद्र सिंह ने कहा कि आरोपित के इस बयान से पति-पत्नी की मिलीभगत का पता चलता है। हालांकि धीरज के वकील ने कहा कि उनका इस केस से कोई संबंध नहीं है। धीरज ने मौके पर जो हाफ पेंट पहनी थी, सीबीआई ने उसे कब्जे में नहीं लिया था। हालांकि कोर्ट ने इन दलीलों को नहीं माना।

आरोप था कि तत्कालीन एसडीएम शिल्पी पात्तर ने संपत्ति सील करने के आदेश जारी कर दिए थे। इसी केस में तरसेम को राहत देने के बदले 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। सीबीआई ने फिर जाल बिछाकर शिल्पी, उसके पति धीरज और एक बिचौलिए जीएस बराड़ को गिरफ्तार कर लिया था।