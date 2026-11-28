रोहित कुमार, चंडीगढ़। कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने क्यूबेक सरकार के विवादित धर्मनिरपेक्षता कानून बिल-21 के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखा है।

वर्ष 2019 में बनाए गए इस कानून के तहत सरकारी क्षेत्र के कुछ पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान धार्मिक प्रतीक पहनने की अनुमति नहीं होगी। इससे सिखों की पगड़ी, मुस्लिम महिलाओं के हिजाब और पारसियों की धार्मिक टोपी पहनने वाले लोगों पर भी प्रतिबंध का असर जारी रहेगा।

हालांकि, अदालत ने कानून के उस प्रावधान को रद कर दिया है, जिसके तहत क्यूबेक की नेशनल असेंबली के निर्वाचित सदस्यों के लिए चेहरा खुला रखना अनिवार्य किया गया था। बिल-21 का उद्देश्य सरकारी संस्थानों में धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक तटस्थता सुनिश्चित करना है। इसके तहत शिक्षकों, पुलिस अधिकारियों और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कुछ पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को अपने धार्मिक विश्वासों से जुड़े प्रतीक पहनने से रोका गया है। इस कानून को सिख, मुस्लिम और अन्य धार्मिक संगठनों ने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के खिलाफ बताते हुए अदालत में चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यूबेक की विधायिका ने कनाडाई चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स की धारा 33 और क्यूबेक के मानवाधिकार चार्टर की धारा 52 के तहत मिली शक्तियों का वैध इस्तेमाल किया था। धारा 33 को नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज कहा जाता है। इसके तहत सरकार कुछ संवैधानिक अधिकारों से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद कानून लागू रख सकती है।