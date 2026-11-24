जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब की राजनीति में कई दशक तक साथ रहे और किसान आंदोलन के समय अलग हुए भाजपा और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) का तकरीबन 6 वर्ष बाद फिर गठबंधन हो गया।

गठबंधन होने पर चंडीगढ़ में दोनों दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। भाजपा के सेक्टर-33 स्थित प्रदेश कार्यालय में दोनों दलों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से जश्न मनाया।

23 दिसंबर को होने वाले चंडीगढ़ निगम चुनाव के मद्देनजर दोनों दलों के स्थानीय नेतृत्व का एक मंच पर आना भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोनों दलों ने निगम चुनाव में जीत का दावा किया।

इस अवसर पर चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा ने कहा कि दोनों दलों के पुनः साथ आने से निगम चुनाव में विरोधी पार्टियों को सबक सिखाएंगे। उनका कहना था कि भाजपा व अकाली दल राजनीतिक गठजोड़ से पहले भी शहर के विकास को लेकर एकजुट थे व अब औपचारिक रुप से साथ आने से शहर के विकास को और बल मिलेगा।