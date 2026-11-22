रवि अटवाल, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजनीति का पंजाब में भी असर पड़ता है। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव के लिए 23 दिसंबर को मतदान होगा और 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं।

ऐसे में भाजपा ने चंडीगढ़ निगम चुनाव के जरिये पंजाब विधानसभा में जीत का मूलमंत्र अपनाया है, जिसका संकेत रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में दिया।

सेक्टर-27 में आयोजित सम्मेलन में पहुंचे नितिन नबीन ने दिल्ली में भाजपा की जीत का उल्लेख करते हुए कहा कि अब चंडीगढ़ निगम चुनाव के रास्ते पंजाब में भी पार्टी के विस्तार का रास्ता तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पंजाब से भी आम आदमी पार्टी (आप) को खत्म कर देंगे।

उन्होंने दावा किया कि भाजपा जल्द ही पंजाब में भी कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों को चुनौती देगी। अंत में उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत और समर्पण के साथ चुनाव मैदान में उतरने की अपील करते हुए कहा कि चंडीगढ़ में कमल खिलाने का संकल्प लेकर जाएं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ, चार करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ और तीन करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की दिशा में काम हुआ है।

भारत किसी भी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ सैनिकों और पूर्व सैनिकों के परिवारों का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के सैनिकों को सम्मान और सुरक्षा मिली है। पहले सीमाओं पर सैनिकों के साथ होने वाली घटनाओं पर तत्कालीन सरकार मौन रहती थी, लेकिन आज भारत किसी भी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है।