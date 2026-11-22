रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी (आप) के भीतर संभावित टिकट असंतोष को लेकर अपनी राजनीतिक रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। आप की आगामी उम्मीदवार सूची में टिकट कटने से नाराज होने वाले नेताओं और संगठन में उपेक्षित महसूस कर रहे चेहरों पर भाजपा की नजर है।

ऐसे नेताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने छह सदस्यीय ज्वाइनिंग कमेटी का गठन किया है। विधायक जंगी लाल महाजन को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, जबकि राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक को भी इसमें शामिल किया गया है।

कमेटी में संदीप पाठक की मौजूदगी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पाठक आम आदमी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे, नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और अंदरूनी समीकरणों से परिचित हैं। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में उन्होंने आप का संगठन तैयार करने और चुनावी रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाई थी।

उम्मीदवारों के चयन सहित पार्टी के कई महत्वपूर्ण फैसलों में भी उनकी भागीदारी रही थी। पाठक ने 24 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। ऐसे में उनके पुराने राजनीतिक संपर्क भाजपा के लिए उपयोगी हो सकते हैं।

आम आदमी पार्टी की आगामी उम्मीदवार सूची को लेकर राजनीतिक हलकों में कई मौजूदा विधायकों के टिकट कटने की चर्चाएं हैं। ऐसे में टिकट से वंचित रहने वाले नेताओं के सामने राजनीतिक भविष्य को लेकर नए विकल्प तलाशने की स्थिति बन सकती है। भाजपा इसी संभावित असंतोष को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की तैयारी में है। पार्टी की नजर केवल आप ही नहीं, बल्कि अन्य दलों के प्रभावशाली नेताओं पर भी है।