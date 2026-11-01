रिसेप्शन की चहल-पहल में साढ़े चार लाख से भरा बैग गायब, मोहाली के वेडिंग रिसाॅर्ट में रात को घटना



संवाद सहयोगी, जीरकपुर (मोहाली)। बलटाना के एक वेडिंग रिसाॅर्ट में रिसेप्शन समारोह के दौरान साढ़े चार लाख रुपये से भरा बैग गायब हो गया। सुबह रिसार्ट संचालक को बैग नहीं मिला तो तलाश शुरू की गई। सीसीटीवी फुटेज में रात करीब 1:35 बजे तीन अज्ञात युवक परिसर में आते दिखे। पुलिस जांच कर रही है कि वे समारोह में शामिल होने आए थे या चोरी के इरादे से वहां पहुंचे थे।

चंडीगढ़ के सेक्टर-49डी निवासी भरत भूषण ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बलटाना में उनका वेडिंग रिसाॅर्ट है। 31 अक्टूबर को वहां रिसेप्शन समारोह था। समारोह समाप्त होने के बाद भी रात में कार्यक्रम जारी था। इसी दौरान करीब साढ़े चार लाख रुपये की नकदी वाला बैग गायब हो गया।

सुबह बैग नहीं मिलने पर रिसाॅर्ट और आसपास तलाश की गई। कोई सुराग नहीं मिलने पर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी गई। फुटेज में तीन अज्ञात युवक रात करीब 1:35 बजे रिसार्ट में प्रवेश करते दिखाई दिए। शिकायतकर्ता ने नकदी चोरी में उन्हीं पर संदेह जताया है।