Asian Champions Trophy: मोहाली में कल सेमीफाइनल, भारत-दक्षिण कोरिया आमने-सामने

जागरण संवाददाता, मोहाली। जालंधर में लीग मैचों के सफल आयोजन के बाद एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के नाॅकआउट मुकाबलों के लिए मोहाली तैयार है। बुधवार यानी 4 नवंबर को सेमीफाइनल और पांचवें स्थान का मैच ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर हाॅकी स्टेडियम में होगा।

यहां पहली बार अंतरराष्ट्रीय हाॅकी मैच खेला जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के प्रयासों से पंजाब में पहली बार यह अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है। जालंधर में लीग चरण के बाद भारत पहले, जापान दूसरे, मलेशिया तीसरे, दक्षिण कोरिया चौथे, चीन पांचवें और बांग्लादेश छठे स्थान पर रहा।

4 नवंबर को दोपहर 2 बजे चीन और बांग्लादेश पांचवें स्थान के लिए भिड़ेंगे। शाम 4:30 बजे जापान और मलेशिया के बीच पहला, जबकि शाम 7 बजे भारत और दक्षिण कोरिया के बीच दूसरा सेमीफाइनल होगा। हारने वाली टीमें कांस्य पदक के लिए खेलेंगी। फाइनल 5 नवंबर को मोहाली में होगा।

भारत छह बार फाइनल खेल चुका एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अब तक छह बार फाइनल खेल चुका है। वह एक बार संयुक्त विजेता सहित पांच बार विजेता और एक बार उपविजेता रहा है। जापान दो बार, जबकि दक्षिण कोरिया, मलेशिया और चीन एक-एक बार फाइनल में पहुंचे हैं।