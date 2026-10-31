अमित शाह के चंडीगढ़ दौरे के राजनीति मायने, निशाना पंजाब विधानसभा चुनाव; नशे के खिलाफ दे सकते बढ़ा संदेश

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रविवार को चंडीगढ़ दौरे के दौरान नशे के खिलाफ बड़ा संदेश दे सकते हैं। चंडीगढ़ के साथ-साथ पंजाब में भी नशा एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में अमित शाह का यह दौरा केवल विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास तक सीमित नहीं रहने वाला।

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले होने जा रहे चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव और उसके बाद पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनके दौरे के राजनीतिक मायने भी अहम माने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि नशे के मुद्दे पर वह पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को भी घेर सकते हैं।

इससे पहले पंजाब के मानसा दौरे के दौरान अमित शाह नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले परमिंदर सिंह ढिंडसा की हत्या के मामले के बाद उनके परिवार से मिलने पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने पंजाब में नशे के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा था। अब चंडीगढ़ में भी नशे के खिलाफ चल रहे अभियान की प्रगति उनके सामने रखी जाएगी।