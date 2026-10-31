अमित शाह के चंडीगढ़ दौरे के राजनीति मायने, निशाना पंजाब विधानसभा चुनाव; नशे के खिलाफ दे सकते बढ़ा संदेश
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ दौरे को लेकर कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव को ...और पढ़ें
HighLights
चंडीगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर सम्मान।
₹258 करोड़ के विकास प्रोजेक्टों का उद्घाटन।
पंजाब में नशे के खिलाफ बड़ा संदेश।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रविवार को चंडीगढ़ दौरे के दौरान नशे के खिलाफ बड़ा संदेश दे सकते हैं। चंडीगढ़ के साथ-साथ पंजाब में भी नशा एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में अमित शाह का यह दौरा केवल विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास तक सीमित नहीं रहने वाला।
पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले होने जा रहे चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव और उसके बाद पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनके दौरे के राजनीतिक मायने भी अहम माने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि नशे के मुद्दे पर वह पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को भी घेर सकते हैं।
इससे पहले पंजाब के मानसा दौरे के दौरान अमित शाह नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले परमिंदर सिंह ढिंडसा की हत्या के मामले के बाद उनके परिवार से मिलने पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने पंजाब में नशे के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा था। अब चंडीगढ़ में भी नशे के खिलाफ चल रहे अभियान की प्रगति उनके सामने रखी जाएगी।
चंडीगढ़ पुलिस का स्थापना दिवस
अमित शाह का चंडीगढ़ में दो स्थानों पर कार्यक्रम होगा। पहले सुबह करीब 10 बजे सेक्टर-26 स्थित पुलिस लाइन में चंडीगढ़ पुलिस के 60वें स्थापना दिवस की परेड में शामिल होंगे।
यहां उत्कृष्ट सेवाओं और तीन नए आपराधिक कानूनों के सफल क्रियान्वयन के लिए चंडीगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर सम्मान प्रदान करेंगे। इसके बाद सेक्टर-17 स्थित तिरंगा पार्क में करीब पांच हजार लोगों की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचेंगे। वे 258 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।