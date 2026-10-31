चंडीगढ़ पहुंचे अमित शाह, राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शनिवार शाम चंडीगढ़ पहुंचे। एयरपोर्ट पर पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया और मेयर सौरभ जोशी ने उनका स्वागत किया।
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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का चंडीगढ़ में आगमन हुआ।
राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया।
मेयर सौरभ जोशी भी स्वागत समारोह में उपस्थित थे।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज (शनिवार) शाम चंडीगढ़ पहुंचे। एयरपोर्ट पर पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने उनका स्वागत किया। उनके साथ मेयर सौरभ जोशी भी मौजूद रहे।