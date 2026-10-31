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चंडीगढ़ पहुंचे अमित शाह, राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत

By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
Published: Sat, 31 Oct 2026 11:27 PM (IST)

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शनिवार शाम चंडीगढ़ पहुंचे। एयरपोर्ट पर पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया और मेयर सौरभ जोशी ने उनका स्वागत किया।

अमित शाह का स्वागत करते राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया। फोटो जागरण

अमित शाह का स्वागत करते राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया। फोटो जागरण

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  1. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का चंडीगढ़ में आगमन हुआ।

  2. राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया।

  3. मेयर सौरभ जोशी भी स्वागत समारोह में उपस्थित थे।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज (शनिवार) शाम चंडीगढ़ पहुंचे। एयरपोर्ट पर पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने उनका स्वागत किया। उनके साथ मेयर सौरभ जोशी भी मौजूद रहे।

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