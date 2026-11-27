जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। रेल यात्रा के दौरान यात्री की तबीयत बिगड़ने या आपातस्थिति में प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने के लिए उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल ने 1.52 करोड़ रुपये की लागत से 60 इमरजेंसी मेडिकल बाॅक्स स्वीकृत किए हैं।

60 में से 23 बाॅक्स चंडीगढ़, अंबाला छावनी, बठिंडा और कालका डिपो से संचालित चिह्नित यात्री ट्रेनों में रखे जा चुके हैं। शेष 37 मेडिकल बाॅक्स रेलवे के 37 स्टेशनों पर स्थापित किए जाएंगे।

रेलवे बोर्ड और चिकित्सा निदेशालय के निर्देशों तथा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुरूप यह व्यवस्था की जा रही है। स्टेशनों पर मेडिकल बाॅक्स की देखरेख स्टेशन अधीक्षक और स्टेशन मास्टर करेंगे। ट्रेनों में ट्रेन सुपरिंटेंडेंट और टीटीई इनके संरक्षक होंगे।