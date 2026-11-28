रोहित कुमार, चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के आवास पर शनिवार को भाजपा और अकाली दल के वरिष्ठ नेताओं के बीच चल रही बैठक समाप्त हो गई। बैठक में आठ दिसंबर को मोगा में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल के जन्मदिन पर होने वाली रैली को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

इस रैली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शामिल होने का कार्यक्रम है। इसके अलावा दोनों दलों ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए संयुक्त प्रचार अभियान और आगे के कार्यक्रमों पर भी विचार-विमर्श किया। बैठक के बाद अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कहा कि पार्टी महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन के फार्मूले का समर्थन करेगी। अकाली दल का यह रुख बैठक के बाद सामने आया है। दोनों दलों के नेताओं के बीच महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

बैठक में भाजपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों सहित वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सुखबीर सिंह बादल के आवास पर हुई इस बैठक में आठ दिसंबर की रैली की तैयारियों और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की गई।

दोनों दलों के नेताओं ने आने वाले दो महीनों में संयुक्त रूप से चुनाव प्रचार करने और इसकी रूपरेखा तैयार करने पर सहमति जताई। बादल ने कहा कि जल्द ही पार्टी अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करेगी भाजपा अध्यक्ष केवल ढिल्लों ने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच बैठक सकारात्मक माहौल में हुई है। आगे भी ऐसी बैठकें नियमित रूप से होती रहेंगी। दोनों दल संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने और प्रचार अभियान की योजना तैयार कर सामने रखेंगे।