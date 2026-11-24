राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले जलालाबाद में कांग्रेस ने शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी को सियासी झटका दिया है। दोनों पार्टियों के कई प्रमुख नेता अपने दलों को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए।

कांग्रेस प्रधान परगट सिंह ने इन नेताओं का पार्टी में स्वागत करते हुए इसे जलालाबाद में संगठन की मजबूती के लिए अहम कदम बताया। कांग्रेस में शामिल होने वालों में शिरोमणि अकाली दल के हलका जलालाबाद के उपाध्यक्ष डॉ. राज सिंह डिब्बीपुरा, प्रमुख उद्योगपति सुनील जोशन रिंकू, मौजूदा सर्कल प्रधान डॉ. जंगीर सिंह, ब्लॉक शहरी अकाली दल के पूर्व युवा प्रधान रणजीत सिंह लाडी खैरा और पूर्व सरपंच एवं सर्कल प्रधान सोना सिंह शामिल हैं।