चंडीगढ़ में वकील एसपी बंसल के खिलाफ केस दर्ज, कोर्ट परिसर में कैंटीन संचालक की आत्महत्या मामले में कार्रवाई

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-43 स्थित जिला अदालत परिसर में कैंटीन संचालक राम मिलन यादव की मौत के मामले में सेक्टर-36 थाना पुलिस ने वकील एसपी बंसल के खिलाफ केस दर्ज किया है। यादव के बेटे अनिल कुमार यादव की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 के तहत कार्रवाई की गई है।

शिकायत में आरोप है कि वकील की ओर से कथित तौर पर अपमानित किए जाने के बाद उनके पिता ने जहरीला पदार्थ निगल लिया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस रिकाॅर्ड के अनुसार, 26 अक्टूबर को शाम करीब 7:35 बजे जीएमसीएच-32 से सूचना मिली कि

राम मिलन यादव को जिला अदालत परिसर से अस्पताल लाया गया है। डाॅक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सीएफएसएल की टीम ने मौके पर पड़े डस्टबिन से सल्फास का एक पाउच बरामद किया। घटनास्थल पर पड़ी उल्टी के नमूने भी एकत्र कर सील किए गए।