जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। अधिवक्ताओं पर हमले, धमकी, उत्पीड़न और पेशेवर काम में बाधा डालने वालों पर अब सख्त कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ करने की मांग उठी है। इस मुद्दे पर पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के अध्यक्ष अमित राणा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की।

प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट-2026 और चंडीगढ़ एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट-2026 के महत्व और प्रविधानों की जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल ने दोनों कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए प्रशासक से हस्तक्षेप और सहयोग की मांग की। बार काउंसिल के पदाधिकारियों ने बताया कि इन कानूनों का उद्देश्य अधिवक्ताओं को उनके पेशेवर दायित्वों के निर्वहन के दौरान सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध कराना है। कानून में अधिवक्ताओं के साथ मारपीट, आपराधिक धमकी, अपहरण, गलत तरीके से रोकने, उत्पीड़न, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और केस फाइलें नष्ट करने जैसी घटनाओं से सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं। पेशेवर काम के कारण बदले की भावना से दर्ज कराए जाने वाले दुर्भावनापूर्ण मुकदमों से सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया गया।

हिंसा के मामलों में एफआईआर अनिवार्य होगी प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि अधिवक्ताओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होगा। जांच डीएसपी स्तर से नीचे के अधिकारी नहीं करेंगे। समयबद्ध जांच, त्वरित सुनवाई, गंभीर मामलों में कड़ी सजा और पीड़ित अधिवक्ताओं को मुआवजा देने जैसे प्रावधान भी शामिल हैं।