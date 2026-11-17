संवाद सहयोगी, जीरकपुर (मोहाली)। जीरकपुर में बेखौफ हमलावरों ने मंगलवार देर शाम चलती फॉर्च्यूनर गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर सनसनी फैला दी। पीआर-7 एयरपोर्ट रोड के नजदीक गांव सताबगढ़ की सुनसान सड़क पर मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने चंडीगढ़ निवासी परिवार की गाड़ी को निशाना बनाया। गाड़ी में मां-बेटे के अलावा चालक भी मौजूद था।

अचानक हुई फायरिंग के बावजूद चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और तेजी से मोहाली की तरफ निकाल ले गया। इससे तीनों की जान बच गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार परिवार फॉर्च्यूनर में मैकडॉनल्ड्स वाली सड़क से सताबगढ़ रोड होते हुए मोहाली की तरफ जा रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने उनकी गाड़ी पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं।

प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा पुराना विवाद अचानक हुई गोलीबारी से गाड़ी में बैठे लोग सहम गए, लेकिन चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन आगे बढ़ा दिया। सरेराह हुई इस वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। पुराने प्रॉपर्टी विवाद में रंजिश की आशंका थाना जीरकपुर के एसएचओ सुखविंदर सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि गाड़ी में सवार परिवार का किसी दूसरे पक्ष के साथ प्रॉपर्टी को लेकर पुराना विवाद चल रहा है।

पुलिस को आशंका है कि इसी रंजिश के चलते फायरिंग की गई हो सकती है। हालांकि, अभी हमले के कारणों की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। हमलावरों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।