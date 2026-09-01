पंजाब पुलिस में बड़ा फेरबदल, 8 IPS अधिकारियों का तबादला; 5 जिलों के SSP भी बदले

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए आठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस फेरबदल में बॉर्डर रेंज अमृतसर के आईजीपी से लेकर कई जिलों के एसएसपी स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं।

तबादला आदेश के अनुसार गुरप्रीत सिंह भुल्लर को आईजीपी बॉर्डर रेंज अमृतसर नियुक्त किया गया है। वह फिलहाल नई तैनाती की प्रतीक्षा में थे। वह हरमनबीर सिंह का स्थान लेंगे। हरमनबीर सिंह को अमृतसर के पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह इससे पहले डीआइजी बॉर्डर रेंज अमृतसर के साथ पुलिस कमिश्नर अमृतसर का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे। मानसा और पटियाला के एसएसपी भी बदले भागीरथ सिंह मीणा को एसएसपी मानसा के पद से हटाकर एआईजी कार्मिक-1, सीपीओ पंजाब नियुक्त किया गया है। उनकी जगह पटियाला में एसपी मुख्यालय के पद पर तैनात वैभव चौधरी को एसएसपी मानसा बनाया गया है।