282 करोड़ का GST घोटाला, पंजाब के कारोबारी ने कागजों में खड़ी की 19 फर्जी कंपनियां; 5 राज्यों में फैला नेटवर्क

रवि अटवाल, चंडीगढ़। फर्जी फर्मों के जरिए 282 करोड़ रुपये से अधिक का जीएसटी घोटाला सामने आया है। इस मामले में डायरेक्टोरेट आफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने तीन महीने पहले पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के कारोबारी हनी खान को गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद इस मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं।

जांच के दौरान पता चला है कि आरोपित हनी खान ने अपने साथियों के साथ मिलकर कई फर्जी कंपनियां बना रखी थी। इनका कोई कारोबार नहीं था, फिर भी जाली तरीके से इनके नाम पर करोड़ों में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) पास हो रहे थे।

जांच में सामने आया है कि इस नेटवर्क के तार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैले हुए थे। कुल 19 फर्में जांच के दायरे में आई हैं। इनमें से 15 फर्मों के रजिस्ट्रेशन में इस्तेमाल मोबाइल नंबर आरोपित हनी खान से जुड़े पाए गए, जबकि चार फर्में उसकी ई-मेल आइडी से पंजीकृत मिलीं।

अदालत से नहीं मिली राहत इस मामले में जिला अदालत ने 24 वर्षीय हनी खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मामले में सरकारी खजाने को हुए कथित नुकसान की भारी रकम, फर्जी फर्मों के नेटवर्क और जारी जांच को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।

हालांकि, आरोपित के वकील ने उसे बेकसूर बताते हुए जमानत दिए जाने की मांग की थी। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आरोपित का कोई पुराना आपराधिक रिकार्ड नहीं है और पूरा मामला दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों पर आधारित है।

विभाग पहले ही डिजिटल उपकरणों से डेटा निकाल चुका है, इसलिए साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका नहीं है। हालांकि जज ने इन दलीलों को नहीं माना। चार फर्मों से खाते में आए 46 लाख जांच एजेंसी ने अदालत में यह भी बताया कि आरोपित के बैंक खाते में जांच के दायरे में आई चार फर्मों से करीब 46 लाख रुपये आए हैं। इसके अलावा, एक ऐसे व्यक्ति को भी आरोपित की ओर से भुगतान किया गया था, जिसने कुछ फर्मों के जीएसटी रिटर्न दाखिल किए थे। उस व्यक्ति ने जांच एजेंसी को पूछताछ में बताया कि वह आरोपित हनी खान के निर्देश पर काम करता था।