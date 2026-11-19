संवाद सहयोगी, रामपुरा फूल। कनाडा में सुखमनदीप सिंह की आत्महत्या की खबर से गांव बुर्ज गिल में शोक छा गया। इकलौते बेटे की मौत की सूचना मिलते ही पिता बलौर सिंह और मां रंजीत कौर टूट गए।

घर के दरवाजे पर आहट होते ही उन्हें बेटे के लौटने की उम्मीद बंधती है, लेकिन जल्द ही यह उम्मीद टूट जाती है। दो दिन से रो रहीं रंजीत कौर की आंखें सूज गई हैं। बलौर सिंह पत्नी को संभालने के साथ शोक जताने आ रहे लोगों से भी बात कर रहे हैं।

परिवार के परिचितों और ग्रामीणों के अनुसार, बेहतर भविष्य की उम्मीद में सुखमनदीप करीब साढ़े तीन वर्ष पहले स्टडी वीजा पर कनाडा गया था। इसके लिए परिवार ने करीब आठ कनाल जमीन गिरवी रखी थी। लगभग डेढ़ वर्ष पहले पढ़ाई पूरी करने के बाद वह वर्क वीजा पर वहां काम करने लगा।

सुखमनदीप के काम शुरू करने के बाद गांव में माता-पिता ने घर का पुनर्निर्माण शुरू कराया। निर्माण कार्य पूरा कराने के लिए उसने हाल में पिता को पैसे भी भेजे थे। रिश्तेदार के मुताबिक, 15 नवंबर को सुखमनदीप ने मां रंजीत कौर को फोन कर परिवार का हालचाल पूछा था।