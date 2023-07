बठिंडा जेल में गैंगस्टर लॉरेंस की हालत बिगड़ी, कड़ी सुरक्षा के बीच फरीदकोट के अस्पताल में कराया भर्ती

Gangster Lawrence Bishnoi केंद्रीय जेल बठिंडा में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की सोमवार देर रात को अचानक तबीयत बिगड़ गई है। जिसके चलते गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को फरीदकोट के गुरू गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लारेंस को पिछले कुछ दिनों से बुखार चढ़ा हुआ है इसलिए उसे कड़ी सुरक्षा के बीच फरीदकोट लाया गया।

बठिंडा जेल में गैंगस्टर लॉरेंस की हालत बिगड़ी

बठिंडा, जागरण संवाददाता। केंद्रीय जेल बठिंडा में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की सोमवार देर रात को अचानक तबीयत बिगड़ गई है। जिसके चलते गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को फरीदकोट के गुरू गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के अनुसार लारेंस को पिछले कुछ दिनों से बुखार चढ़ा हुआ है और बुखार न टूटने के चलते अब उसे फ़रीदकोट भर्ती करवाया गया है। डॉक्टर्स की चुनी हुई टीम लगातार बिश्नोई के आसपास है और उसका इलाज कर रहे हैं। लॉरेंस को मिली जान से मारने की धमकियां जानकारी के मुताबिक सोमवार की देर रात को हालत ज्यादा खराब होने पर उसे कड़ी सुरक्षा के बीच फरीदकोट के गुरू गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लॉरेंस के आसपास सुरक्षा कड़ी की गई है। बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पहले जाने से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। जिसके चलते पुलिस दिन-रात उस पर निगरानी बनाए हुए है। जान से मारने की धमकियों के बाद पुलिस रिस्क नहीं लेना चाहती और चुनिंदा लोगों को ही उसके आसपास आने की इजाजत है।

