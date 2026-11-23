संवाद सूत्र, बुढलाडा। नेशनल हाईवे 148 बी पर रविवार देर रात बेसहारा पशु से बाइक टकराने पर राहुल सिंह की मौत हो गई, जबकि उनका दोस्त जगतार सिंह घायल हो गया। एक सप्ताह के भीतर बेसहारा पशुओं की चपेट में आने से मौत का यह दूसरा मामला है।

गांव दातेवास निवासी राहुल सिंह अपने दोस्त जगतार सिंह के साथ बाइक से बुढलाडा से गांव लौट रहे थे। प्रीत पैलेस के पास उनकी बाइक आवारा पशु से टकरा गई। हादसे में दोनों युवक घायल हो गए। राहगीरों ने उन्हें सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने राहुल सिंह को मृत घोषित कर दिया। जगतार सिंह का अस्पताल में इलाज जारी है। सदर थाना प्रभारी मेला सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों के बयान पर बीएनएस की धारा 194 के तहत कार्रवाई की गई है।