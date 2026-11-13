बठिंडा में चलती ट्रेन से गिरकर 32 वर्षीय युवक की मौत, तलाशी में नहीं मिला टिकट
बठिंडा-फिरोजपुर रेलवे लाइन पर चलती ट्रेन से गिरने के कारण 32 वर्षीय गुरसेवक सिंह की मौत हो गई। पुलिस को ...और पढ़ें
HighLights
बठिंडा में चलती ट्रेन से गिरकर 32 वर्षीय युवक की दुखद मौत।
मृतक मानसा निवासी गुरसेवक सिंह, राजमिस्त्री का काम करता था।
पुलिस को मृतक के पास से कोई रेलवे टिकट नहीं मिला।
जागरण संवाददाता, बठिंडा। बठिंडा-फिरोजपुर रेलवे लाइन पर चलती ट्रेन से गिरने के कारण 32 वर्षीय गुरसेवक सिंह की मौत हो गई। वह मानसा का निवासी था और राजमिस्त्री का काम करता था। सहारा जनसेवा के संदीप सिंह ने बताया कि संस्था के कंट्रोल रूम में युवक के ट्रेन से गिरने की सूचना मिली थी। टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
इसके बाद राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) को सूचित किया गया। घटनास्थल पर तलाशी के दौरान युवक के पास रेलवे टिकट नहीं मिला। ऐसे में पुलिस यह पता नहीं लगा सकी कि वह किस ट्रेन में सफर कर रहा था और कहां जा रहा था। जीआरपी स्टेशन अधिकारी एएसआइ गुरपाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और आसपास के लोगों से पूछताछ की।
जांच के दौरान मृतक की बहन से संपर्क हुआ। उसने बताया कि गुरसेवक मानसा में अकेला रहता था। दो दिन पहले फोन पर हुई बातचीत में उसने कहा था कि वह काम के सिलसिले में बठिंडा आया है। पुलिस ने शव सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों के पहुंचने के बाद उनके बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।