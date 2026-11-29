संवाद सूत्र, भदौड़। भदौड़ के बरनाला रोड पर पुरानी ट्रक यूनियन के समीप शनिवार को तंदूर, टब और गैस भट्टियों सहित भारी सामान से लदी एक ओवरलोडेड बोलेरो पिकअप पलट गई।

हादसे के बाद वाहन में लदा सामान सड़क पर चारों ओर बिखर गया। बाद में वाहन को सीधा कर सामान समेटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। मौके से मिली जानकारी के अनुसार, बोलेरो पिकअप नंबर पीबी-19सी-5101 भदौड़ की ओर से बरनाला जा रही थी। इसमें तंदूर, टब, गैस भट्टियां और अन्य सामान लदा हुआ था।

पुरानी ट्रक यूनियन के पास पहुंचते ही वाहन अनियंत्रित हो गया और बस बाडी वर्कशाप के सामने स्थित एक ढाबे की दीवार से टकराते हुए पलट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, वाहन की रफ्तार काफी तेज थी। सामने अचानक कुछ आ जाने के कारण चालक ने कट मारा, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद सामान सड़क पर बिखर गया।

घटनास्थल पर वाहन का मालिक होने का दावा कर रहे एक व्यक्ति ने बताया कि वह खुद वाहन चला रहा था और अचानक वाहन अनियंत्रित हो गया। हालांकि, आसपास मौजूद कुछ लोगों का कहना था कि वाहन कोई दूसरा युवक चला रहा था और उसके घायल होने की भी चर्चा थी। इस संबंध में मौके पर मौजूद व्यक्ति ने इन बातों से इनकार किया।