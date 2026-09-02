बॉक्सिंग में बरनाला के मनिंदर सिंह ने गाड़े झंडे, स्वर्ण पदक जीतकर रोशन किया नाम

संवाद सूत्र, बरनाला। बाबा गांधा सिंह पब्लिक स्कूल, बरनाला के होनहार खिलाड़ी मनिंदर सिंह ने जिला स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल कर स्कूल और क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

इस शानदार उपलब्धि के साथ ही मनिंदर सिंह का चयन आगामी राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए भी हो गया है। अब वह राज्य स्तर पर जिला बरनाला का प्रतिनिधित्व करेगा।

प्रतियोगिता के दौरान मनिंदर सिंह ने बेहतरीन खेल तकनीक और मुक्केबाजी के जौहर दिखाते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों को मात दी और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उसकी इस उपलब्धि से स्कूल में खुशी का माहौल है।

मनिंदर सिंह की इस शानदार उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए स्कूल के एमडी रणप्रीत सिंह और प्रिंसिपल डाक्टर संदीप कुमार लट्ठ ने विजेता खिलाड़ी, उसके माता-पिता और कोच साहिबान को विशेष रूप से बधाई दी।

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